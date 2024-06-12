本地零售表現「水深火熱」　當局籲不斷創新及調整策略

「2024香港零售高峰會」今日(12日)舉行，商務及經濟發展局局長丘應樺表示，零售業面對不同挑戰，包括旅客及市民的喜好及行為模式有所變化，需要不斷創新及調整營運策略，以保持競爭優勢。出席同一活動的香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，近日本地零售市道有雙位數跌幅，形容是「水深火熱」，呼籲業界跳出固有思維。

丘應樺在香港零售高峰會致詞指出，隨着香港經濟繼續增長和訪港旅客增加，將進一步為本港的零售業提供支持，但同時必須正視零售業面臨的種種新挑戰。顧客的消費模式和喜好不斷變化，零售企業必須加快電子轉型及升級步伐，充分利用線上線下相結合的無縫營銷模式，讓消費者擁有更好的購物體驗。

他續指，政府早前推出「中小企業市場推廣基金」及「電商易」，鼓勵中小企業積極拓展電子商務業務。同時，政府又成立「電子商貿發展專責小組」，支援企業進行電商業務以拓展內地市場，又透過「香港好物節」，期望中小企開拓更多客源、打入不同市場，更好融入國家發展大局。

出席同一活動的香港零售管理協會主席謝邱安儀說，不少港人北上消費、外遊，而旅客現時以「食、玩」為主，購物並非主要目的，導致近日本地零售市場市道較差，本地市場的生意較去年下跌，跌幅更達雙位數，形容市場處於水深火熱之中。她又提到，剛過去的端午節雖有內地旅客來港，但不算是長假期，反而港人會外遊，市況與周末並無太大分別。

謝邱安儀表示，本地市場或旅客在銷售習慣和旅遊模式上出現翻天覆地的變化，業界必須跳出固有思維，包括要加強跨業界合作，將「食、玩、買、住」多方面元素互相配合，發揮協同效應。她又認為，零售企業要善用科技，包括大數據、人工智能等，了解顧客的喜好及消費習慣，為不同的目標客群度身訂造推廣計劃。

零售管理協會下月舉辦「開心購物節」，謝邱安儀稱，今年活動與政府禮貌運動互相呼應，加入有禮元素，鼓勵業界持續提升服務水平，期望透過「開心購物節」，以及把握政府舉辦各項大型盛事機遇，把「食、玩、買、住」4大元素串連一起。