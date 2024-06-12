截1千萬元走私貴價食材內河船　檢瀕危魚翅花膠燕窩

香港海關早前接獲線報，指有人利用往澳門的內河船從事走私活動，並將私貨訛稱為護膚品、化妝品及美容品。上周四(6日)晚上約10時，海關區域巡邏船在西北面水界、截獲該艘準備離開香港往澳門的內河船，船上有5名內地船員，載有大量散裝貨物，經核對載貨艙單資料後，揭發部分貨物並未列於載貨艙單上。關員懷疑走私分子把未列艙單貨物混於已列入載貨艙單的貨物內，企圖掩人耳目進行走私活動，於是押送該艘內河船到屯門海關船隊基地調查。

關員在船上檢獲大量魚翅、花膠、燕窩、及手錶、名貴手袋、衣物等走私貨物，市值約1,000萬港元。該魚翅經漁護署核實後，證實屬於《保護瀕危動植物物種條例》附錄二所列明的瀕危物種，由於未有人出示出口相關物種的出口許可證，海關將循走私瀕危物種方向調查，暫時未有人被捕。

對於該批貨物的最終目的地是澳門、抑或外地，亦是海關調查方向之一，但相信其最後會被運到內地，一旦走私成功，將可以逃稅約210萬港元。海關表示，船上貨物分散擺放，關員需要「捐窿損罅」爬入船艙搜查，當時正下黃雨，執法有一定困難。檢獲的走私貨物佔船上貨物約一成，當中瀕危的魚翅重約200多公斤，價值300多萬港元，搜獲的名貴手袋會檢驗其真偽。