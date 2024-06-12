屠龍小隊案續審　辯方指執法人員曾向其中一名被告動武

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（12日）在高等法院續審。辯方指，執法人員曾向其中一名被告動武，被告是在不自願的情況下，才簽署確認警員記事冊內容。

拘捕被告李家田的執法人員楊立隆續作供。庭上播放被告李家田於2020年6月11日，與執法人員進行的錄影會面。會面中，李家田表示，2019年12月8日，他透過新聞報道，得悉有人被捕，此後他沒再與「屠龍小隊」成員聯絡。辯方在庭上向楊立隆指出，李家田被捕後，執法人員曾向李展示吳智鴻、黃振強及賴振邦的照片，讓李家田記住他們樣貌和全名，並教導他槍械專用名詞。期間，執法人員曾使用武力。李家田是在威逼利誘及武力下，才簽署確認警員記事冊中的內容。楊立隆全盤否認上述說法。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023