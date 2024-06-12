攜帶受規管食物入境個案按年增55%　檢控處罰金額不增反降

自開關以來及港人北上消費熱情日漸旺盛，不少人會攜帶食物返香港。據食環署食物安全中心（食安中心）接獲的由香港海關轉介的違規個案數字來看，截至今年4月份，攜帶受規管食物入境的違規個案相比去年同期大幅上升，漲幅超過5成，而因此受檢控的個案也同時上升逾5成。就此情況，有議員今日（12日）向立法會質詢，立法會亦就議員問題作出書面答覆。

根據海關今年截至4月份的數據，已錄得431宗違規個案，較去年同期上升約55%，遭檢控的個案則有503宗，激增51.5%。而去年同期的違規與受檢控個案數字則為278宗與332宗。相比違規與受檢控個案的上升，在處罰力度上則連年下降。今年截至今年4月，法庭對違反第132AK章之個案所判處的罰款最高為3,000港元，平均罰款金額為933港元。而去年的最高罰款金額則達到4,000港元，平均罰款金額也有1046港元。

議員邵家輝向環境及生態局提出質詢，有些內地肉販稱只要將肉類經過真空包裝，即可正常攜帶入境香港。此外，還發現近期還有人利用社交媒體跨境代購受規管食物。環境及生態局官員對此表示，肉類、家禽及蛋類等受規管食物不會因經真空包裝，而免受第60章和第132AK章的規管。同時，食安中心也會繼續透過不同途徑搜集情報和證據，並按實際情況部署執法行動，打擊跨境代購受管制食物的銷售。