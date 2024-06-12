提升旅業　議員倡邀內地頂流歌手來港　設AI旅遊專員

立法會今日（12日）召開大會，辯論落實香港無處不旅遊理念，發展香港盛事經濟的議員議案，多名議員提出各項建議，以提升本港旅遊業，包括積極利用科技、發展生態遊等。

提出議案的議員陸瀚民表示，要發展好香港的盛事經濟，將人氣變為財氣，政府不僅要以新思路加強政商民共同參與，還要積極借鑑各地成功經驗，用新辦法主動出擊搶盛事及搶旅客，用好中央惠港政策、發揮自身特色，積極發掘香港豐富的旅遊資源，以及制訂長遠的盛事產業發展的策略，以期將盛事經濟提質提量，打造香港成國際盛事之都。

不少議員要求政府發展演唱會經濟，身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀則提到，內地大量明星到澳門表演，香港可以作為參考，當成功邀請內地頂流來港後，其應援會也會前來，以此帶動本港經濟，而實實上舉辦活動的仲介公司都是港人，而除娛樂歌星來港，球賽等活動，飲食業以及酒吧業也可以吸引人流。

議員容海恩認為當局應社立大數據平台，她指不少平台例如小紅書等主要推廣一日遊兩日遊，來本港旅客則偏向參考該模式，本港旅遊模式則掌握在這些平台手上，希望當局能夠有個統整、長線的計劃搶旅客，強調有數據有分析，才有策略，並將盛事計劃讓商界提早知道，其他店舖也能夠予以配合，並用AI旅遊專員作為梳理，用科技幫助本港的旅遊發展。

香港是繁榮大都會，議員陳家珮指其實4成土地都是郊野公園，海島旅遊更是應加強發展，期望政府能夠做好南大嶼生態發展，做好本地的旅遊生態，並希望旅遊發展藍圖有更多更好的政策。另一議員陳月明同樣認為應善用新界旅遊資源例如新界北紅花嶺等，她形容，鄉村文化是寶藏，但必須做好道路擴建，改善巴士不足問題，同時推動參與各項活動，例如行山等。她又指本港在城市宣傳上未能追上潮流，也應加強兩岸往來樞紐，口岸升級甚至重建口岸規劃等。