牙管會同意完善實習安排　允牙科生參觀場地　盡可能自選崗位

當局擬修例引入非本地培訓牙醫，以及為本地牙科生設實習期，引起本地牙科學生及社會關注。當局重申，牙醫管理委員會早於2019年已指出港大牙醫學院有必要提升牙科生臨床技能培訓和經驗，相關要求是與學院共同磋商所得，並非牙管會單方面制定。牙管會則表示，上周四（6日）已與港大牙科生會面，昨日（11日）亦出席相關專責小組的會議，商討實習安排細節。

當局指，同意港大牙科生所建議，就實習安排加強溝通，承諾會考慮學生意見，完善實習安排，已向學院表示樂意讓牙科生參觀實習場地；衞生署作為多個亞科專科的培訓及服務場地，若有關崗位的情況配合，將盡可能安排學生到自選的崗位實習，對學生日後專科進修更有助益。

牙管會早前表示，已主動去信港大，希望就課程評審事宜與牙科學生會面。委員會指，已於上周四（6日）與不同年級的港大牙科生會面，亦於昨日（11日）出席由牙管會、衞生署與學院（包括學生代表）組成的專責小組之最新會議，商討實習安排細節。牙管會又指，將繼續參與專責小組的討論，以期吸納學生意見，盡早完善實習的各項安排。