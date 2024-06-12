搗破深水埗唐樓私煙倉　檢值45萬貨拘假難民

香港海關於今日(12日)在深水埗區進行反私煙行動，搗破一個私煙儲存倉庫，拘捕一名持「行街紙」的非華裔男子，檢獲共約10萬支私煙，市值約45萬港元，應課稅值約33萬港元。

今日下午，人員於北河街附近後巷，發現一名形迹可疑男子手持膠袋，從一唐樓單位後門步出，人員上前截查，在其膠袋內檢獲約5000支、涉及7個不同牌子的懷疑私煙。其後，關員在一個面積約200呎的唐樓單位內，再檢獲約10萬支懷疑私煙。

初步調查顯示，被捕男子為區內私煙分銷團夥的骨幹成員，負責管理及營運該私煙倉庫，被截查時正提取私煙，相信稍後會去北河街的私煙黑點作銷售。海關相信，涉案的私煙儲存及分銷中心已運作數個月，不法分子利用平凡不顯眼的唐樓單位儲存私煙，加上以四通八達且隱蔽的後巷搬貨，企圖逃避海關的偵查。

由今年1月至5月，海關在深水埗區偵破288宗私煙案，包括搗破8個私煙儲存及分銷中心，97宗街頭販賣私煙案，共拘捕108人，當中包括101男7女(19至89歲)，期間共檢獲約276萬支私煙，市值約1000萬港元，應課稅值750萬港元。