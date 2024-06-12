指拒載濫收資隨時變「無處不黑的」　議員籲的士改善服務

交通接駁是旅遊的重要一環。立法會今日(12日)通過有關推動旅遊業的議員議案。會計界議員黃俊碩發言時指推廣旅業，的士司機的角色相當重要，事關旅客初到貴境、人生路不熟，的士是最常用的交通工具。雖然近日有團體發起禮貌運動，但只要有一宗拒載、或一宗濫收車資，無處不旅遊就有機會，變成予人「無處不黑的」之感。的士司機要明白，他們不止肩負接載乘客點對點的服務，亦要令旅客有賓至如歸感覺。

另一議員吳傑莊亦都認同的士是城市形象一部分的說法，指目前本港的士服務質素，同鄰近地區或旅遊城市相比，存在好大的進步空間，而社交媒體亦常出現乘搭的士的不愉快體驗，他呼籲政府必須提升交通點對點的服務質素，盡快研究規管網約車，且必須加入電子支付以符合需求。此外，旅遊點的衞生情況亦令人關注，譬如過去就有批評指旅遊點的公廁設施破舊、妥善率欠佳。本港部分餐廳食肆的廁所亦差強人意，當外地遊客深入各區感受地道文化和美食，但一踏入廁所就嗌怕怕。

在景點方面，議員馬逢國指「無處不旅遊」的理念，是各個地方都可以成為景點。其實港人習以為常的景物，在旅客眼中可能是獨一無二，如向來不是港人旅遊熱點的堅尼地城海旁，就吸引不少內地遊客前往打卡，有關現象正好反映一個路牌、一間小店都可以令遊客專程前往。

他表示，增加旅遊景點無疑是好事，但亦必須研究訂下界線，是否每一個角落都值得一遊，適合發展為新景點？政府要從改善街景、美化市容入手，又指高樓林立的中西區，隨處可見街頭藝術，其中嘉咸街同荷李活道交界的一幅描繪九龍城寨的壁畫，成功吸引眾多遊客。他建議美化街道或建築物外牆，可先由政府建築或街市入手，繼而同商界持份者合作籌辦比賽，為沉悶的街區帶來生氣，以配合無處不旅遊。

當局指藍綠旅遊是重要發展方向，包括發展推廣海島旅遊，做好住宿餐飲等，又同意新界景觀資源豐富，以沙頭角為例，當局會制定行動計劃繼續推動旅遊元素，至於舉辦大型表演場地方面，當局指隨啟德體育園落成，相信能夠幫助本港盛事，會密切留意落成後的實際情況，再考慮是否需要建設新場地。當局又強調，發展旅遊需要不同政策局共同努力，並將今年內公布藍圖2.0。