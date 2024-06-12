本年首個黃色工作暑熱警告　今午4時50分取消　歷時6小時

本港今日（12日）天氣炎熱，天文台錄得市區氣溫最高達攝氏32度，新界再高一兩度，天文台亦發出特別天氣警示，提醒市民天氣炎熱可能影響健康，應保持警惕，多補充水分。勞工處則於早上10時50分發出本年首個黃色工作暑熱警告，維持至下午4時50分，維持6小時。警告表示部分工作環境的熱壓力頗高。

按勞工處發出《預防工作時中暑指引》，廚師、清潔工、貨櫃操作、送貨工人、郵政和速遞人員等屬中等勞動的工作，每小時工作45分鐘就應休息15分鐘。搬運工人、釘板工人、混凝土工人、灌漿工人等屬重勞動的則應每小時工作30分鐘，休息30分鐘。至於紮鐵工人、棚架工人、正接受體能訓練的僱員等屬極重勞動的情況，每小時工作15分鐘，休息45分鐘。

天文台續指，明日（12日）驟雨較多，最低氣溫約27度。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩西南風，風勢間中清勁。星期五及星期六（14日及15日）間中有驟雨及幾陣雷暴。隨後一兩日仍有幾陣驟雨，日間炎熱。

根據9天天氣預報，下星期日（16日）本港仍大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，不過下午部分時間會有陽光及炎熱。下星期一至下星期五（17日至21日）部分至短暫時間有陽光，雖然有幾陣驟雨，但日間依然維持炎熱，氣溫介乎攝氏27至32度。