涉陰莖隔褲磨擦「組媽」臀部　港大男生被控兩項非禮罪

港大宿舍揭發懷疑非禮案，2021年年尾，一群大學生為「組媽」舉行通宵歡送酒會，散席後一名男生涉嫌用陰莖隔褲磨擦「組媽」臀部，之後更說自己「抽嘢好大」，着「組媽」幫手「解決」，並當面掏出陽具。男生被控兩項非禮罪，他不認罪，案件今日（12日）在東區裁判法院開審。事主形容被告行為「好核突」，她當時曾斥對方「你對我係咩？」。女事主作供完畢，明日將傳召事主的男友作供。

21歲男被告潘啟堯，被控於2021年12月31日，在香港大學李兆基堂某房間內兩度非禮X。X在屏風下作供，被告是她的「組仔」。當時X將搬離宿舍，案發當日凌晨，被告等人為X舉行歡送酒會。眾人飲酒飲通宵，至早上7時許，她收拾書架期間，她感覺有硬物撞碰她臀部一下，她來不及反應，便感覺到被告上下磨擦郁動約3秒。X轉身看見被告，意識到被告用下體觸碰她，她感到「好核突」，並向後退，問他「喂你做咩事」。

辯方向X指出，被告心中覺得X是他親密朋友，他會錯意，當X收拾書架時，他無心接觸了事主，事主沒有負面反應，被告以為事主接受進一步接觸，所以才會上下磨擦事主。X不同意，解釋說第一次觸碰後，她還未意識到發生什麼事，是故未及反應。她對待被告如一般朋友無分別，不同意被告會會錯意。

X續指，被告離開X的房間後不久，又獨自折返，聲稱遺下了杯。期間被告說「如果我抽嘢好大呢？」、「你幫我解決咗先啦。」之後，他更伸手入褲內掏出陰莖，X見到被告的陽具勃起。X強調，她不是主動替被告關門，過程中她一直以帶怒氣及不耐煩的語氣跟被告對話，她因被告的作為而覺被侮辱。辯方指，被告從沒掏出陽具，X不同意。

案件編號：ESCC2419/2023