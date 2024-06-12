物流科技博覽今日開幕　一連兩日設逾30個攤位及講座

由運輸及物流局主辦、生產力局作為執行夥伴的「物流科技博覽 2024」今日(12日)正式開幕，一連兩日有逾300名本地商會、中小企代表、行業夥伴以及物流科技供應商出席，設有逾30個攤位及講座。運輸及物流局指出，隨電子商貿崛起，數碼化和環境、社會及企業管治(ESG)的發展，香港物流業界必須與時並進。生產力局表示，自2020年以來，已資助244個物流項目，總資金約1.46億港元。

運輸及物流局常任秘書長陳美寶致辭時表示，面對數碼化浪潮席捲全球、電子商貿崛起，以及ESG的發展，香港物流業界必須與時並進，積極透過科技創新，往智慧物流方向發展，才能在激烈的競爭中脫穎而出。當局在去年公布的《現代物流發展行動網領》中將智慧化和綠色及可持續化列為香港物流業發展的其中兩大方向，並已制訂一系列措施。

生產力促進局總裁畢堅文表示，香港作為亞洲重要的物流樞紐，需要強化自身優勢以應對全球供應鏈重組和地區競爭。生產力局自2020年實施「第三方物流服務供應商資助先導計劃」以來，已資助244個項目，總資金約1.46億港元。今年2月起，每間企業的資助上限提升至200萬港元，並擴大至包括ESG科技解決方案。此外，生產力局被委任執行「物流推廣資助計劃」和「智慧及綠色物流專業培訓計劃」，支持本地推廣項目和相關培訓課程，促進業界可持續發展。

一連兩日的博覽於生產力大樓舉行，匯聚超過300名本地商會領袖、中小企代表、行業伙伴以及物流科技供應商出席，互相分享最新的行業科技趨勢。博覽設有超過30個攤位及講座，展示多項由本地科企研發的物流科技，包括物聯網、RFID技術應用及科技網絡基建、智能倉庫自動化科技及智能供應鏈管理科技等，並介紹智慧和綠色物流培訓課程。