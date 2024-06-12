批公院精神科排期長　議員恐患者病情惡化　促縮短輪候時間

近期本港發生多宗與精神復原人士相關的悲劇，引起社會廣泛關注。今日(11日)有議員在立法會上提出「檢討香港精神健康政策」的議員議案。到公立醫院精神科門診的求診者眾，排期接近兩年，故此縮短輪候時間極為重要。當局表示重視市民的精神健康，惟有關精神健康的預防、治療，及康復服務，必須跨越不同的政策局和部門，與社區持份者通力合作，方可提供全面同到位的支援。

提出議案的議員林素蔚指在過去1年，公立醫院的精神科門診新症輪候時間竟長達99星期，情況令人擔憂，亦是時候檢討精神健康的政策。她指目前專科門診實施分流制度，讓重病人優先治療，然而新症就等到「頸都長」，有機會惡化病情，變相加劇醫療負擔，她建議試行新服務模式以縮短輪候服務時間極為重要。

當局雖推行精神科公私營協作計劃，可是截至去年10月只得52人參與，而上年度往公立醫院精神科專科求診的就達到96.7萬人次。她認為政府未必需要全額資助病人到私家診所，但以可資助部分金額，讓市民到私人精神科求診，給病人多一個選擇，以免在公立醫院輪候兩年的時間之餘，亦可提高治療效果。

另一議員郭玲麗引述醫管局數據，指每7位市民就有一位患上常見的心理疾病，社會上現有30萬人患上抑鬱症，政府在中學推行3層應急機制，短短4個月內接獲237宗轉介個案，社會上接連出現青少年自殺輕生，照顧者因情緒問題發生悲劇，嚴重精神病患者帶來的不幸事件。但現時醫管局精神科醫患比例嚴重失衡，平均1名醫生應對761名患者，而個案經理和精神科護士人手亦不足，全面檢視精神健康政策實在刻不容緩。她建議優化社區精神科服務的3層服務模式，善用輔導專業、藝術治療、家庭治療等專業人士支援精神健康服務；及將精神健康納入基層醫療服務，在地區康健中心提供初步心理輔導服務。

議員管浩鳴指「3層應急機制」的成效未明，而應急機制只是學生在精神健康上出現問題後的緊急補救方法，而單靠目前學校社工「救火式」的支援亦明顯不足，當局應加強親職教育，教授家長正確的溝通和知識技巧，以「多聆聽、少批判」的態度，耐心聆聽孩子的心聲和需要，並鼓勵家長以正向思維處理子女的精神健康問題，從而建立關愛的家庭文化。此外，政府亦應資助學校開展更多有關精神健康的親職教育活動。

當局回應指政府非常重視市民的精神健康，而精神健康不但涉及醫療護理的服務，政策上亦需要跨越不同的政策局和部門，環環相扣，當中亦牽涉非政府組織和社區持份者的協調和合作，以採用綜合模式推廣精神健康，為有需要人士提供跨專業和跨界別服務，包括精神健康的促進和預防，及早識別、介入和治療，以及康復的服務。