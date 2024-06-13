恒大新學年增藝術及文化傳播學位課程　屬香港首設

當局近年推動文化藝術發展，香港恒生大學傳播學院在新學年、即2024/25學年將推出「藝術及文化傳播榮譽學士學位課程」，這是本港首個將傳播與藝術文化結合的新課程，學生除了接受傳播知識與技能的訓練與學習商業知識外，必須學習藝術與文化的基本知識與鑑賞能力，課程還會安排藝術及文化概論、藝術及文化鑑賞與傳播、流行文化等科目。

「藝術及文化傳播榮譽學士學位課程」預計收35人，恒大傳播學院院長曹虹透露，現時已接獲約200人申請。學生畢業後，可投身傳播業、商界、藝術及文化界三類型的就業市場，涵蓋新聞媒體、公關、藝術文化商品推廣、策展單位、藝術畫廊等。曹又指，業界有相關的人才需求，相信學生求職上不會有困難，學生亦有機會被安排到文化藝術機構進行實習，預料有助培育人才推廣文化藝術盛事。

另外，課程將聘請多位藝術及文化界人士教導學生，並會加強與傳播和商業領域的學者專家們合作，讓學生們能夠靈活運用各種專業知識來推廣藝術及文化。課程主任吳靜表示，課程歡迎有藝術背景的學生報讀，期望可招收有創意的學生。