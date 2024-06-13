議員指陳同佳仍望赴台承擔刑責　冀台新政府有新看法以人道處理

港男陳同佳2018年在台灣涉殺死女友潘曉穎，兼且觸發港府在2019年提出修訂《逃犯條例》，他在4年半前在港出獄後至今仍未赴台自首。協助陳同佳的聖公會牧師兼議員管浩鳴接受電台訪問表示，陳同佳自2021年離開執法部門提供的「安全屋」後，一直居於偏遠深山沒有出門，他仍然希望到台灣承擔刑責。管指任何人對事情未有定案都會擔心，期望盡快給他一個出路，對潘媽媽亦應該有個交代。

管續稱，事件只是一宗殺人案件的疑犯願意自首及受到公平審訊，可惜被政治化。但認為目前台灣已出現契機，民進黨賴清德、蕭美琴已成為新領導人、副領導人，卻失去立法機構控制權，希望新政府有新看法，最終能夠用人道立場處理事件。

另外，管提到前年曾提出協助反修例事件中被定罪的年輕人更生，撤銷他們在執法部門的刑事紀錄，改由法庭存檔，但至今未獲當局回應，他會繼續倡議，不過法庭正在審理部分國家安全案件，社會氣氛仍然緊張，相信短期內未必做到，他指出，不少涉及案件的年輕人已經有悔意，期望社會給予機會。

港府當局回應電台查詢表示，特區政府希望陳同佳能夠早日赴台承擔法律責任的立場不變，陳同佳已表明願意赴台自首，直接解決事件的方法，是台灣當局盡快批准他入境以承擔法律責任，又指批准他入境的決定權和主導權，完全在台灣當局。至於撤銷涉及反修例案件青年在執法部門的刑事紀錄，現行《罪犯自新條例》下，任何人首次在香港被定罪，判刑不超過監禁3個月或罰款1萬元，且3年內並未在港再被定罪，定罪便會變為「已失時效」，指《條例》已顧及更生考慮，政府現時並無計劃修訂。