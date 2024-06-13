議員批公院精神科排期長　診症僅5分鐘　促優化公私營合作模式

近年市民對精神科服務需求大增，但有議員指過去1年公立醫院精神科新症輪候時間長達99星期，情況極不理想。立法會今日(13日)繼續辯論有關精神健康的議員議案，議員廖長江指要完善精神健康服務，問題核心在於人手，然而公立醫院目前只有385名精神科醫生，平均診症只得5分鐘，看診只流於表面難以全面掌握病人情況。

廖長江指政府在增加人手之餘，亦要優化公私營合作模式，放寬門檻，讓部分病人可能需要較頻密的看診，10次求診資助未必足夠，期望可提升資助次數，以減輕公立醫院的輪候時間和醫護壓力。他指政府亦應重視心理輔導員的專業發展，事關輔導員可輔導和開解患者，可是心理輔導員至今未有專業認可架構，社福機構不一定聘用，政府應為輔導員建立專業架構，以及鼓勵社福機構聘用。

他續稱，及早識別同介入尤其重要，而去年年底有調查發現，6成受訪者屬中度及嚴重精神健康風險人士，並且表示不會求助。政府需加強精緒支援服務的宣傳，否則是難以找出隱形個案，另外亦會檢討24小時情緒支援熱線的成效

議員蘇長榮引述一項調查結果，指2022-23學年，表示有計劃自殺或試圖自殺小學生的整體比率為4.1%，中學生的比率更高達5.3%，可見有關的支援服務十分迫切。他說2017年政府發表的「精神健康檢討報告」提出的40項建議，目的是加強本港整體精神健康服務，可是至今仍有18項未現兌現落實，醫管局個案經理配對病人比例是1比40，不但見面時間短，甚至在門診外草草約見患者以取代家訪。精神科新症排期長達99星期，讓精神病患者在灰暗的世界苦苦等待，病情不惡化才怪。

他敦促政府檢討相關政策，針對不同年齡層的精神健康需要，全面系統化的服務安排，地區網絡以做好預防，及早察覺及介入，善用18區康健中心網絡，加強外展服務，確保有需要人士及時獲得照顧，善用人工智能技術作大數據分析和跟蹤，加強以科學手段分析潛在個案，預測求診者數量，未來床位及人手需伎，進一步優化流程和資源分配，以解決精神健康相關的醫療資源失效的問題。引入輔導員資歷認可制度，完善三層應急機制，加強醫療人員的培訓，提升服務覆蓋面。

議員江玉歡指香港公院精神科服務對比其他地方可謂相形見絀，例如新加坡2020年的數據，輪候公立醫院精神科只要4星期；英格蘭國民保健處最新數據，首次接受談話療法的平均等待時間只需3星期。醫管局截至2022年年底，有293,000名精神科病人，同期只有有385名精神科醫生， 醫生同病人1比761，輪候時間過長，令患者病情惡化。她說長遠而言，應設立精神科或心理學人才基金，增加精神科人才培訓額，防止人手流失，同時增加其他精神健康相關的人力供應，如社工，個案主任和護士等。

她說丹麥的網上精神科診所，透過網絡視頻，為有焦慮同抑鬱患者遙距初步診斷和治療。香港亦可考慮數字精神病學的主張，利用手機應用程式、虛擬實境或聊天機械人、和社交媒體，作為診斷和治療服務的媒介。