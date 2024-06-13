推搶人才至今18個月　政府料兩年吸5萬人來港

立法會今（13日）召開行政長官互動交流答問會，討論發展新質生產力及文旅融合，為今年第二次。在新質生產力方面，當局詢問如何利用和發揮機遇助力新質生產力發展。

議員林哲玄指本港出生率下降、科研欠缺長時間投資，詢問當局在政策上如何吸引科研製藥機構落戶香港，政策上如何吸引人員來港。當局回應指政府在資金資助，強化人才，建設基礎、提供場地等努力，在過去18個月，持外國護照入境的人才有4.7萬人，政府同時並積極吸納內地人才，估計2年內有5萬人來港。

政府又指本港的確要吸引企業家，高才通計劃吸納了不同人才及企業家，證明吸引人才政策成功。他指出，《施政報告》提出成立專門的人才服務辦公室，針對新來港的人才，包括在教育、醫療、居住及融入社會等方面提供協助，他認為相當有效。政府續稱，除了實體協助亦有線上平台，即時提供配對及職位對接，認為有關工作正有序進行，但仍有改進空間。

議員邱達根指，氫能、低空經濟等不少企業希望通過香港走出外地市場，香港屬於超級聯繫人，當局會否在政策標準、藥物登記、資金流等突破，吸引其他投資，吸引私人企業來港。另一議員陳紹雄則詢問政府有何計劃加強與大灣區推動低空經濟。

當局指在大灣區發展上有不同的協議，不同領域有不同的合作框架，大灣區必須優勢互補，一齊跑得快、跳得高，香港有人才、國際化資金，但人手、勞動力、土地及價廉是內地長處，香港強上游，正強化中游，內地則下游強。

議員尚海龍指要發展新質企業，就需要新質人才，在高才通，有12,000人年薪高，詢問當局會否有其他政策吸引新來港企業家，並建議將6月12日設為新質人才日。