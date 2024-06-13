議員指中電接二連三發生電力事故　必須調查清楚及作出合理交代

黃大仙區及慈雲山一帶昨日(12日)晚上8時許發生停電，受影響地區包括黃大仙下邨、美東邨、現崇山以及黃大仙中心南館。中電指黃大仙區有1萬1千伏特地下電纜發生故障，導致電力供應中斷，約有2,250名客戶受影響，其後經搶修後已於今晨(13日)回復供電。立法會議員劉國勳今日在電台節目表示，電力事故接二連三發生，中電必須調查清楚是否涉及設備老化或人為等因素，作出合理交代，同時應補償受影響住戶及商戶。

劉續稱，今次停電約4小時，2,000多戶受影響，估計總停電時間不及100萬分鐘，與懲罰機制門檻的1500萬分鐘相差太遠，認為門檻過高，要求當局與兩電檢討，而即使今次未達門檻，中電亦應該考慮作出補償才合理，指上次天水圍停電，住戶商戶都獲發心意券。

黃大仙區議員楊諾軒在同一個電台節目表示，事發期間，黃大仙下邨龍光樓全幢沒電，升降機未能運作，有居民要在樓下等候恢復供電，另外亦有商戶反映雪櫃內的海鮮受影響。他稱，涉事的屬地下電纜，理論上相對可靠，促請中電研究提升供電可靠度，減低日後再出現事故的機會。