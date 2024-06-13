31歲女子因糾紛公開他人個人資料　涉起底被捕

個人資料私隱專員公署今日（13日）在九龍區拘捕一名31歲中國籍女子，因私人糾紛起底他人，涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了她的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

私隱專員公署指，調查顯示事主是一名專業人士，她的個人資料載於相關的專業人士名冊，而事主的丈夫從事零售業務。被捕人士自2019年起是事主丈夫店舖的常客，因而亦認識事主。事主丈夫與被捕人士於2023年因事產生爭拗，其後斷絕聯絡。2024年3月，有人在一個即時通訊軟件的通訊群組中發布了一些包含事主個人資料的訊息，對事主夫婦作出負面的評論，並附上一張相關專業人士名冊所載的事主登記資料的截圖，有關個人資料包括中文姓名、英文姓名、專業資格註冊編號、專業資格註冊日期、曾就讀大學的名稱、畢業年份、現時職系及職位。

私隱專員公署提醒市民，不要因為私人糾紛而將他人「起底」。「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁五年。