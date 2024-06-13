議員促政府助業界宣傳旅遊產品　考慮內地研學南下

對於推動文旅融合，議員鄧飛指內地中小學師生是我們的忽視的「客源」，建議將香港納為境外研習之一，文體旅與內地教育機構接洽，空間非常之大。議員姚柏良希望政府把旅遊業推展為戰略性產業，希望旅客「留耐啲」，但酒店產業鏈「散散地」，建議將散客變為團體，詢問當局有何何政策發展有關方向。當局反問希望政府切入點、着手點為何。

姚回應指希旅遊業界希望做到串連工作，包括政策上、行業上，將不同產業打包產品，得到經濟上的效益，這是比較適合團遊，將散客變為深度遊的團客，將打造好的產品推給遊客，是需要政策的協助。另外則是雙向奔赴，指出入境遊都相當重要，而這需要兩地政府與業界共同努力。

當局認同是實事求是的建議，如內地研學南下，一定是互利共贏的，認識香港後可能成為本地的人才，甚至來港發展，因此姊妹學校相當重要，南下是值得推進。至於串連旅遊業，當局指業界是非常專業的，政府擔任聯繫、網絡組織、宣傳角色，沒有最好只有更好，一起努力，明白散客變為團客的想法，希望能夠多交流解決，用此機會提高關注度、增加共識。

另一議員張欣宇指交通文化都是一種香港特色，有不少大灣區的交通迷專程來港參加活動，交通配套是推動旅遊發展的基礎，尤其是跨境交通，鐵路方面洪水橋前海鐵路將踏入新階段，鐵路去到欣澳，建議同機鐵駁通，方便內地鄰近城市來港。

亦有議員指疫後旅遊模式興起城市深度遊，具豐富文化底蘊的香港可為遊客帶來良好體驗，新界不少地區有潛力成為推動文旅融合的載體，有助弘揚中華文化。政府可否考慮向鄉事會提供撥款，推廣鄉郊文旅活動。當局會否大規模向海外旅客宣傳有關文旅景點，或串連相關景點建立文旅走廊。