討論旅遊卻提重啟垃圾徵費　議員發言被叫停　批飄移主題

垃圾徵費計劃已暫緩實施。今日(13日)立法會的互動交流答問會，有議員提及政府應該考慮就垃圾徵費計劃的重啟而訂下時間表，然而話音未完就遭到主席叫停，批評與主題「飄移」，後來又有議員指本來打算就垃圾徵費計劃發言，但礙於「前車之鑑」，還是打消念頭，以免被指「飄移」。

互動交流答問會的主題分別是「新質生產力」和「弘揚中華文化，推動文旅融合」。在「弘揚中華文化，推動文旅融合」的環節，議員田北辰指「新質生產力」最近備受關注，但自己剛才「手指唔夠快，撳唔切，希望有機會交流一下」。然後就指香港雖有一些綠色新技術，有助全方位實踐環保，自動化膠樽回收機、廚餘再生俠等，但諷刺的是，在高舉新質生產力的之餘，政府卻連垃圾分類、廚餘回收都未做得好。

田北辰又指垃圾徵費在社會上存在誤解，好多人都以為政府有意借機納人頭稅。其實政策原意是鼓勵市民源頭減費和垃圾分類，如果做得好根本毋須購買指定袋。對於政府無限期擱置垃圾徵費，他表示失望，呼籲政府重新考慮一個時間表，譬如頭1年是適應期，只出警告不會檢控，亦不會課以罸款，同時免費派發指定袋。

當田北辰提到佔地有限的廚餘再生俠，不應只有少數公共屋邨具備時，主席梁君彥突然打斷他的發言，說明白他在上一節錯過提問，可是這一節是談旅遊，形容他已經「飄移」到不知到那裏去，又重申希望大家都遵守會議規則。

雖然離題，但政府亦有回應，認為香港要發展綠色經濟，因此要做好回收配套，教育市民促進環保意識，政府希望做到2050年香港零排放，有關政策局和部關正朝此方向努力。

最後發言的議員陳振英，劈頭第一句就指，其實他剛才亦有意就垃圾徵費發言，但為免被指「飄移」，有關話題他不會再提。