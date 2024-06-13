簡約公屋第一期6.24可申請　按計分制編配入住　月租最平740元

政府早前在《施政報告》中提出興建簡約公屋，首批元朗攸壆路單位最快會於明年第一季陸續入伙，而彩興路項目預計最快明年第二季落成，合共提供4,400伙。房屋局局長何永賢今日（13日）公布簡約公屋第一期申請的細節，將會採用計分制來獲得編配；由下周起局方將會陸續將申請表寄到約8.5萬名合資格人士信箱，有意申請者最快可於6月24至7月15日作優先申請，首批申請獲編配人士會在今年第4季起陸續收到通知。

元朗攸壆路提供共2,150個單位，包括一至二人，以及3至4人單位，租金最低可由740港元至1,420港元。而牛頭角彩興路共提供2,290個單位，除包括一至二人、3至4人單位外，亦有5至6人單位，每月租金低至1,110至2,650港元。

何永賢強調，劏房在環境和租金方面，均與簡約公屋「無得比」，她形容劏房「出入比較雜」，令有兒童的家庭也不敢出房間，而簡約公屋的單位戶戶有窗，有獨立洗手間，更會預留30%作戶外空間，加上共用設施，例如飯廳、溫習室、洗衣房、商店等；亦已和運輸署及巴士公司商討，加強巴士小巴等服務，方便居民出入。

簡約公屋編配優次計分制方面，會讓獲得較高分數人士優先入住，所有合資格人士底分為100分，當中居於不適切居所人士可獲加分5至30分不等；有家庭成員的申請者也會加5至20分不等；有健康問題影響工作能力等人士也會加10分；若選擇入住新界/擴展市區的人士也可獲加15至30分。

對於單人申請者或難以獲得較高分數，何指簡約公屋的計分方法是考慮到各界意見，大部分意見均希望簡約公屋可以照顧長者及小朋友，故會給予此類家庭加分。何續指，有制定KPI（關鍵績效指標）予營運機構，若營運不當將會扣錢，若在限期內入住率達95%亦可有額外加錢。

簡約公屋編配優次計分制方面，會讓獲得較高分數人士優先入住，當中居於不適切居所人士可獲加分5至30分不等；而有家庭成員的申請也會加5至20分不等；有健康問題影響工作能力等人士也會加10分；若選擇入住新界/擴展市區的人士也可獲加15至30分。