截至今年5月底各人才入境計劃共收逾30萬申請　超過12萬人已到港

勞工及福利局副局長何啟明今日（13日）表示，截至今年5月底各項人才入境計劃共收到超過30萬宗申請，當中近19萬宗獲批，已有超過12萬人到港，遠超每年至少引入35,000名人才的目標。而「高端人才通行證計劃」至今已接獲逾85,000宗申請，批出約68,000宗申請。

何啟明與今日復旦大學港澳台事務辦公室莊輝副主任率領的訪港代表團會面，就招攬和培育人才、人才就業，以及高齡化社會的長者護理需要交換意見。他指出「高端人才通行證計劃」68,000宗申請當中，近2,400名是畢業於復旦大學全日制學士課程。

另外，繼內地由5月6日起將持商務簽注赴港的人士在港逗留期限由七天延長至14天，以及擴展人才簽注的適用範圍至北京和上海後，人才辦剛於上星期六（8日）與上海市人才工作局在香港簽署合作備忘錄，加強兩地在全球人才引進、人才服務、人才就業、人才發展等領域的合作。何啟明指期待各項措施有助加深滬港人才交流，便利「南下、北上」雙向人才流動，促進兩地人才工作、營商及投資。