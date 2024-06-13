58%受訪者認屬幸福家庭　高收入及有物業成加分原因

經歷疫情，不少人與家人相處時間增加，家庭相處模式亦有改變。香港賽馬會聯同香港大學李嘉誠醫學院護理學院團隊於去年7初至8月底進行了一項有關疫後家庭幸福感指數的研究，訪問超過4,500名18歲或以上香港居民，發現近6成受訪者認為自己的家庭幸福感指數為高，於10分中佔7分或以上。其中，家庭月入6萬或以上、有自置物業等條件的受訪者，反映出較高家庭幸福感。另外，大部分有良好家庭關係及互動的受訪者，亦有較高家庭幸福感指數。

研究指，有58.0%受訪者報告家庭幸福感指數7分或以上。其中家庭月入達港幣60,000元或以上的受訪者有最多人表示家庭幸福感指數高，近7成3人認為家庭幸福感達7分或以上。女性、55歲或以上人士、受過專上教育、擁有自置物業等因素，有高家庭幸福感指數比例亦較高。

家庭相處方面，經常和家人一起玩樂或讚賞家人的受訪者，有約8成家庭幸福感指數為高；而經常陪伴家人的受訪者，則有6成7有較高家庭幸福感指數。另外，家庭溝通質素較好、與家人面對面溝通較多、較少感到孤獨的受訪者，大部份反映出較高家庭幸福感，分別有86.1%、73.1%，和74.4%認為家庭幸福感有7分或以上。

香港大學李嘉誠醫學院助理院長、護理學院教授王文炳就建議，提高與家人的溝通質素和頻率，並多與家人共度歡樂時光，例如與家人一起玩樂、讚賞家人或陪伴家人等，有助提升家庭幸福感。