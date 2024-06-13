政府擬引入東九龍智慧綠色集體運輸系統　沿綫設8車站長約7公里

政府建議在東九龍引入香港首個中低運量的智慧綠色集體運輸系統，全長約7公里，當中包括長約6公里的高架橋，以及長約1公里的隧道，沿綫將設有8個車站，包括彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及油塘東。當局下周三(19日)將向立法會提交勘查及設計撥款申請，估計所需費用為2.625億港元。

運輸及物流局在社交平台表示，列車採用膠轆行駛，爬升能力比重型鐵路高，適合在上坡地區運行；同時列車亦會在專屬車道上運行，不受路面交通狀況影響，預計由寶達前往油塘或彩虹地區的車程約10至15分鐘，每程可節省約一半時間，即約10至20分鐘。

政府會於今年下半年邀請供應商及營運商提交意向書，爭取於2026年就擬議工程計劃招標及於2027年批出項目合約，並期望於2033年或之前落成擬議工程計劃，並會在標書內訂明要求投標者盡快完成建造工程。

當局指，觀塘北部地區人口稠密，九龍東路面交通漸趨飽和，加上安達臣道石礦場用地等房屋發展項目陸續落成，交通需求將會持續增加，故觀塘北部上坡地區超過30萬居民需要一個運輸系統接駁至現有鐵路網絡，以便利出行。