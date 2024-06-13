為搵快錢登門收兩長者共逾百萬騙款　中學生及孕婦落網

今年5月及6月，執法部門接獲一名77歲老翁及一名89歲老婦報案，他們早前俱接獲不明來歷電話，對方訛稱是他們的家人，並聲稱因刑事案件被執法部門拘留，需要大量現金作保釋用途。其後，騙徒安排同黨抵達收害人住所收取騙款。收害人不虞有詐，分別把11萬港元及112萬港幣和人民幣的現金交予騙徒。受害人其後向家人透露事件始驚覺受騙，隨後報案求助。

人員接報翻查「天眼」片段及進行情報分析，最後鎖定兩名目標男女，他們俱為負責上門收款的成員。至昨日(12日)，人員分別於銅鑼灣及天水圍，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕一名16歲中學生及一名39歲孕婦，經調查後發現被捕女子，同時牽涉一宗於今年5月13日在將軍澳區發生的同類型騙案，俱是抵達受害人的住所收取約28萬港元騙款。兩名被捕人已被扣查，人員正追查他們是否涉及其他騙案，以及有關騙款的去向。被捕人稍後會被落案控告有關罪名。

初步調查顯示，兩名疑犯俱經朋友介紹，疑為「搵快錢」收取500至1000港元酬勞而替不法集團上門收款，同時，人員留意到不法集團以金錢利誘學生及家庭主婦，負責抵達受害人的住所收錢，從而令收害人減低戒心交出騙款，案中有長者被騙畢生積蓄。