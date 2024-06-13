港大男生涉兩度非禮「組媽」　被告坦承對事主有好感

一名港大男生涉嫌在2021年除夕，在宿舍用陰莖隔褲磨擦「組媽」臀部，說自己「抽嘢好大」，着女方幫手「解決」，並當面掏出陽具。男生被控兩項非禮罪，他不認罪，案件今（13日）在東區裁判法院續審。被告坦承對事主有好感，不同意兩人僅屬泛泛之交，也否認同日曾經掏出陽具。

21歲男被告潘啟堯，被控於2021年12月31日，在香港大學李兆基堂某房間內兩度非禮X。X早前供稱，她當日在房間收拾書架期間，被告用陰莖碰她臀部。被告之後向她說，「如果我抽嘢好大呢？」、「你幫我解決咗先啦。」之後，被告更伸手入褲內掏出陰莖，X見到被告的陽具勃起。

法庭今日裁定被告面對的控罪表證成立。被告出庭自辯，表示他跟X常透過通訊軟件聊天，認為雙方投契，關係親密，坦承對X有好感。事發當日他用下體磨擦X背部約5秒，是想看X是否願意接觸。雖然X稱「咪搞」，但在他看來，對方未展露不悅。被告認為，也許時機不對，X顧慮房間有另一睡着的男組員才會這樣說。同日稍後時間，因遺留了水杯在X的房間，他於是重返房間。被告承認曾暗示性器官「大抽」，說過「幫我解決」，但從沒在X面前掏出陽具。控方盤問時向他指，X只當他泛泛之交，從沒做過越界行為；當日被告沒有受酒精影響，在X不情願下非禮X。被告不同意說法，但承認當時已知道X有男友。

案件編號：ESCC2419/2023