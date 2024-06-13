謝展寰約見中電總裁斥供電事故頻密　提3要求限4周內交調查報告

中電昨晚(12日)發生供電故障，黃大仙區多幢樓宇及商場受影響。環境及生態局局長謝展寰今日（13日）約見中華電力有限公司總裁，對事件極度關注。他直言，近期中電發生多宗電力驟降和供應中斷事故，頻密程度令人擔心中電的服務水平是否有所下降，強調今次事故不能當作個別事件看待，中電有必要找出問題所在，從根本作出改善，減少未來發生事故的機會。他提出3項要求，又促該公司4星期內提交今次事件的調查報告。

謝展寰要求中電出資、由機電工程署聘請獨立顧問，向機電署署長負責，需要複檢過去三年發生的所有電力驟降和供應中斷事故，列出原因、改善措施，和措施的執行情況和效果；全面檢視供電系統的安全設計、抵禦外在因素影響的能力、維修和預防性維護安排、物料採購和驗收制度、監督和質量保證水平、人員資歷、培訓和再培訓要求；及就如何提升電力供應的穩定和可靠性，並減少未來發生事故機會作出全面建議。

環境及生態局又指，機電署會和中電成立特別工作組，在12個月內完成工作並提交報告。機電署署長亦會邀請本地專家學者，成立督導小組，一同監督獨立顧問的工作，和就報告給予意見。同時，環境及生態局會繼續與中電就修改《管制計劃協議》增加罰則條款進行商討，以促使減少電力事故發生。此外，就昨晚的供電事故，機電署已按《電力條例》（第406章）要求中電盡快查明整件事故和成因，並在事故四星期內提交詳細報告。