房委會本年度逾3萬公屋供編配　議員盼新招打擊濫用降輪候時間

基層市民輪候公屋遙遙無期。房委會資助房屋小組委員會今日（13日）開會，通過2024/25年度的公屋編配估算數字，共有約3.02萬單位可供編配，包括約1.11萬個新單位及1.91萬個回收單位。房委會委員兼議員梁子穎表示，房屋署過去兩年致力打擊濫用公屋，令回收單位有所增加，未來將會制訂新措施，包括舉報制度等，以增加回收單位，縮減輪候公屋時間至3年。

2024/25年度共有約3.02單位可供編配，當中有77%單位將用於編配予公屋申請者；而「配額及計分制」下的非長者一人申請者，可編配配額為2200個。房委會又會預留1200個單位，用作安置受清拆項目影響的居民；300個單位用作安置受市建局重建項目影響的居民；以及700個單位預留作體恤安置類別的編配；另有約3700個單位會供各類調遷用途，當中1100個名額會用作處理「寬敞戶調遷」個案；另預留1000個單位作「公務員公共房屋配額計劃」。

被問及上年度公屋回收單位有所增加，梁子穎認為房屋署過去兩年致力打擊濫用公屋，包括主動巡查單位的水錶和電錶、家訪，又收緊資產和入息審查，加上樓價下跌，部分公屋住戶因超出入息上限已轉投二手或私人市場。梁子穎又引述房屋署署長羅淑佩在會上指，未能確認未來的回收單位數目會否增加，但會制訂新措施，希望有助增加回收單位，以達成縮減輪候公屋時間至3年的目標。