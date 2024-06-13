租金便宜居住期長　基層申請簡約公屋反應踴躍

首批位於元朗攸壆路的簡約公屋最快會於明年第一季陸續入伙，而彩興路項目預計最快明年第二季落成，合共提供4,400伙，前者租金最低可由740港元至1,420港元起；後者則低至1,110至2,650港元。有社區組織表示基層反應踴躍，近月已接獲多宗有關查詢，透露很多街坊想入住牛頭角簡約公屋，但同時基於「租平」，即使元朗也表示願意。

社區組織協會副主任施麗珊表示，簡約公屋租金十分便宜，且居住期長，故街坊反應亦十分踴躍，「成日都問起完未」，近月內已接獲多宗有關查詢。她說，觀塘街坊較為希望申請入住原區位於牛頭角彩興路的簡約公屋；至於深水埗街坊則表示「無所謂」，因深水埗位於中間點，「兩邊都差唔多」，即使元朗都願意申請入住，但希望之後可在原區編配公屋。

不過，一眾劏房戶申請入住時簡約公屋亦會出現隱憂。她坦言，簡約公屋競爭性亦不小，由於有部份簡約公屋只集中細單位，較為缺乏大單位，倘若家庭有多幾個人，恐怕想申請入住簡約公屋都變得很難；另外，她亦得悉有街坊因劏房未完約，即使成功申請，亦未能入住簡約公屋。