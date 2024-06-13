新田搗貨櫃私煙倉檢4800萬貨　2中港男子被捕

香港海關稅收調查科人員根據風險評估，今日(13日)中午到元朗新田永平村一帶，執行打擊私煙行動。於一個面積約2,000呎的鐵皮圍欄外截查一名內地男子，並在圍欄內由3個20呎長貨櫃改建倉庫內，檢獲1,060萬支、俗稱白牌煙的懷疑假冒已完稅香煙，於是拘捕該名44歲內地男子。人員經初步調查後，再拘捕場內另一名66歲本地男子。

起出的香煙市值約4,800萬港元，應課稅值約3,500萬港元，當中白牌煙佔八成，私煙佔兩成。被捕內地男子報稱商人，持雙程證來港，被捕本地男子為司機，相信二人為涉案香煙倉庫的管理及租用人員，事發時二人返回倉庫處理貨櫃內的白牌煙。該私煙倉營運3至4個月。截至今日為止，是次檢獲的白牌煙數量，是本年度最多的一宗案件。海關正調查該批白牌煙來源和去向，不排除部分會出口到其他國家。

海關再次警惕香煙零售商，切勿售賣來歷不明的所謂已完稅香煙，海關會繼續嚴厲打擊這些假冒已完稅香煙的私煙，並將調查該類私煙銷售到本地市面的分銷渠道，同時會密切監察市面各個零售點的情況。海關呼籲各個香煙零售商，積極舉報來歷不明的香煙。