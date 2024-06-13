流感確診入院率連跌4周　嚴重個案大縮近半

本港流感活躍度持續降溫，最新數據顯示，確診及入院率均連續4周下跌，嚴重個案按周大減近半、死亡個案少40%。不過，當局仍未宣布冬季流感高峰期完結，今次高峰期長達23周，有專家早前預計，本港最快下月進入夏季流感高峰期。

根據衞生防護中心最新監測數據，本港上周（2至8日）收集共8,782個呼吸道樣本中，526 個驗出流感病毒，比率為5.99%，低於9.21%的基線水平，亦已連續4周下跌；已分型的檢測中，甲型H1病毒最多，佔91%，甲型H3病毒則佔7%。同期公院入院率為每1萬人口0.34，同樣連續4周下跌，但仍高於0.25的基線水平。

嚴重個案數字亦見下跌，根據中心數據，上周本港錄得36宗嚴重流感個案，比前一周71宗大跌約49.2%，包括1名感染甲型H1病毒併發休克的16歲男童；其中27宗死亡，亦按周減少約41.3%。本周首4日（9至12日）則有15宗嚴重個案，全部死亡，即過去11日共錄得51宗嚴重個案，其中42宗死亡，比率達82.4%。

至於新冠方面，中心公共衞生化驗服務處上周收集共7,277個呼吸道樣本中，267個驗出新冠病毒，比率為3.67%，已連續5周下跌，反映病毒整體活躍程度有下降趨勢。不過，地區監測驗出的新冠病毒含量按周增加，最新數據顯示，KP.2變異病毒株的比例按周增加17.9個百分點。KP.2變異株上月被世界衞生組織列為需密切監察，近月亦相繼被專家形容為「免疫逃逸與傳染力高」。