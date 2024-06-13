香港首間資訊科技院校招生　首學年開辦13高級及基礎文憑課程

香港首間資訊科技院校（HKIIT）首屆學生將在2024/25學年入學，今日（13日）職業訓練局（VTC）機構成員HKIIT舉行啟動禮。HKIIT院長許仁強表示，首學年將開辦高級、基礎文憑課程，亦提供近百個持續進修課程，涵蓋各種不同領域。另外，現場還有VTC資訊科技學科的學生作品展覽。

許仁強表示，HKIIT提供了超過90個持續進修課程，涵蓋短期課程、單元證書、專業證書、專業文憑等不同程度及模式，以滿足不同人士的學習需求。課程領域亦涵蓋不同領域，包括數據科學、大數據、人工智能、資訊安全、網頁程式滲透測試及雲端運算等。許又指，首屆HKIIT學生將於2024/25學年入學，在首個學年，將開辦11個全日制高級文憑課程及2個全日制基礎課程文憑。許仁強指出，HKIIT是為香港首間資訊科技專上院校，將致力為香港建立資訊科技人才庫，填補人才及技術缺口。

教育局局長蔡若蓮表示，近年來政府增加了不少資源投放，強化了職專教育在專上教育中的角色和定位，發展培育應用能力結合理論與實踐的應用學位課程。同時，她也鼓勵院校多與業界的相關企業合作，多在課程中加入實習機會，讓同學的升學及就業打下基礎。

另外，現場還有很多學生的作品展示攤位。VTC多媒體、虛擬實境及互動創作高級文憑學生Hannah，展示了他們融合了AI與元宇宙的項目。Hannah表示，此項目可以讓使用者更簡單的生成獨屬於自己的藝術作品，並且可以自定義作品的風格。所生成的作品亦會即時上傳於元宇宙藝術畫廊中展出，學生也可以虛擬形象化身擔任該藝術畫廊的大使，招待參觀者。