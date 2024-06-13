法國進口急凍龍脷甲基汞含量超標　食安令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日(13日)公布，一個法國進口急凍龍脷樣本被檢出金屬雜質甲基汞含量超出法例標準。中心正跟進事件。市民應停止食用受影響批次產品。業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。

中心透過恆常食物監測計劃，從進口層面檢取上述樣本作檢測，結果顯示樣本的甲基汞含量為百萬分之0.8，超出法例上限的百萬分之0.5。有問題的急凍龍脷產品來源地為法國，生產日期為今年2月7日，最佳食用日期為2027年2月7日，進口商「The House of Fine Foods Limited」。中心已知會涉事進口商上述違規情況，並指令其將受影響產品停售及下架。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。中心亦將知會法國當局和業界、繼續跟進事件和採取適當行動。

根據《食物攙雜(金屬雜質含量)規例》(第132V章)，任何人如售賣金屬含量足以危及或損害健康的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款5萬港元及監禁6個月。