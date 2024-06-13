法國百年時尚展本月26日開放　大部分展品首次在亞洲展出

香港故宮將舉行「法國百年時尚—巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」特別展覽，屆時還將有樂壇天后莫文蔚錄製的語音導賞。此次展覽將在本月26日向公眾開放，有近400件法國傳統服裝、珠寶與配飾藏品首度亮相香港。包括18世紀法國男性貴族的外套、形如鳥籠的大型硬質裙撐等具有法國以至全歐洲極具標誌性的時尚特色。

此次特別展覽將於6月26日起開放，至10月14日結束展覽，展出位置是香港故宮文化博物館中的展廳9。此外，展覽門票（包含參觀博物館其他專題展覽展廳）的成人門票票價為150港元，特惠門票為75港元。特惠門票適用於7歲至11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士（與一名同行照料者）與綜援受惠人。

2024年適逢中法建交60周年，「法國百年時尚」展覽是西九文化區慶祝此里程碑推出的四個重要展覽之一。觀眾可以透過展覽探索多種文化的交融對法國時尚演變的影響。此次展覽幾乎所有展品均首次在亞洲展出，當中有部分甚至從未在巴黎或法國以外展出。為妥善保護這批珍貴文物，在香港故宮文化博物館三個半月的展覽結束後，展品將回到法國。