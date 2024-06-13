食安打擊入境人士非法攜受規管食物到港　今年提出715宗檢控

為打擊入境人士非法攜帶受規管食物到港，食物環境衞生署食物安全中心今日(13日)表示，已加強堵截和採取執法行動，安排檢疫偵緝犬於各陸路邊境管制站協助執法人員執勤，以保障公眾衞生。截至昨日，中心今年就入境人士非法攜帶受規管食物到港共提出715宗檢控。

昨日的行動中，檢疫偵緝犬偵察到一名入境人士懷疑攜帶受規管食物到港，執法人員調查後，發現該名入境人士的隨身行李載有以錫紙包裝的生肉，而未能提供進口許可證及由來源地當局簽發的官方衞生證明書。如有足夠證據，中心會向涉案人士提出檢控。調查仍然繼續。

根據《進出口條例》（第60章），每批次的進口肉類及家禽亦須向食環署申請進口許可證。此外，根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章），每批次的進口野味、肉類、家禽及蛋類（受規管食物），無論是自用與否，必須附有由來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的書面准許。根據第132AK章，違例者一經定罪，最高可被罰款五萬元及監禁六個月。從內地到港的受規管食物，進口人士須隨貨提供由內地海關部門簽發的衞生證明書，證明食物來自內地監管當局認可的註冊供港加工企業。

中心提醒市民切勿以身試法，在沒有認可的衞生證明書、食環署簽發的書面准許或進口許可證的情況下進口受規管食物。此外，中心亦會繼續加強在各口岸管制站的宣傳教育，並透過不同渠道（例如網頁、海報、宣傳單張、社交媒體等）提醒市民，跨境購買食物回港必須遵守相關香港法例。