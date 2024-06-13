政府公共衞生演習　冀增外地傳入麻疹個案應變協調能力

衞生署衞生防護中心今日(13日)舉行代號「藍晶石」的公共衞生演習，以測試和加強政府處理由外地傳入麻疹個案時的應變及協調能力，從而提高持份者對處理突發公共衞生事件的意識。

演習分為兩部分，第一部分為6月5日舉行的桌面演習，醫衞部門討論和統籌模擬在一度假村内舉行的大型國際青年領袖訓練營中，出現麻疹感染個案及其後發現在航班及醫院出現傳播時所需採取的應變措施。

第二部分為地面行動演習。演習模擬中心接獲醫管局通知一宗麻疹個案，隨即展開流行病學調查。初步調查發現個案屬於外地輸入，患者未有接種麻疹疫苗，是一位於度假村內參與國際性活動的外國訪客。中心亦即時到度假村進行現場調查、追蹤有關個案的接觸者並執行暴露後疫苗接種及相關的跟進工作，同時檢視該度假村的環境狀况，以及採取適當的感染控制措施。

麻疹是一種傳染性極高的疫苗可預防傳染病，可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，病人從出疹前四日至後四日內可把病傳染給別人。麻疹的潛伏期為7至21天，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。接種疫苗是最有效預防麻疹的方法。