有中學考試期間火警鐘誤鳴　校方統一加時考生質疑不公盼重考

聖保羅男女中學的中二及中三級，前天(12日)分別應考中文科和數學科，但在考試進行期間，現場火警鐘突然誤鳴，考生和老師需要立即中斷考試，去各個逃生地點集合，最後校方將考試時間統一加10分鐘。有在場考生向東網表示，統一加長各班考試時間存在不公，因為各班逃生路線長短不一，回到課室的時間也不同。

在場考生批評，校方宣布考試時間統一加10分鐘，但沒有說明是以收卷計算10分鐘，還是以學生剩餘的作答時間加10分鐘，最後導致一片混亂，各級、各班收卷時間出現誤差，最多有12分鐘之長。

考生又透露，學校經常誤鳴，但遲遲不處理問題，是次期末考會影響升留班、獎學金和分班等，所以分數多少是非常重要，不排除有考生在走火警期間通水，交流答案，希望校方可以重考受影響的科目。

聖保羅男女中學向受影響的學生家長發信，指6月12日期終考試期間發生的火警鐘誤鳴事件及其引致的各種不便，實屬不幸，學校管理層已與相關科主任進行會議，並會在關顧學生利益及情緒為大前提下，研究善後方案。有關方案將適時公佈。

校方又指，留意到有人在網上社交媒體偽冒本校教職員就上述事件的善後安排發表言論，校方必須澄清該帖文非由該名教職員發出，該言論全無事實根據。校方絕對不會以網上社交媒體作為發放學校訊息的官方渠道，敬希家長、學生提高警覺。期終考試仍在進行，望同學們能聚焦地應付餘下科目。

教育局回應東網查詢，指已聯絡學校了解事件，得悉學校正跟進有關情況。教育局已提醒學校務必確保所有校內測考均在公平和公正的原則下進行，以及與家長和學生保持良好溝通。教育局會繼續與學校保持聯繫，以提供意見及協助。