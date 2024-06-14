東方日報A1：首批4400簡屋　計分趕絕單身族

港府興建簡約公屋助基層預先「上樓」，首批位於元朗及牛頭角，合共4,400伙即將接受申請，不過，新出爐的計分制令單身族上樓難度大增！房屋局局長何永賢昨日公布簡約公屋第一期申請細節，單位月租最平$740，而首批單位最快可在明年首季入伙，簡約公屋會採用計分制作編配，下周起房屋局會將申請表寄到約8.5萬名合資格人士信箱，有意申請者最快可於6月24日至7月15日作優先申請。有關注劏房團體質疑，簡約公屋的細單位較多，但計分制對多人家庭有利，擔心原先在輪候公屋已較「輸蝕」的單人申請者，在簡約公屋方面也要輪候更長時間。

首批簡約公屋共有兩個項目，元朗攸壆路提供共2,150個單位，包括80%為一至二人，20%為3至4人單位，租金最低由740至1,420元，單位面積約13平方米至25平方米，最快會於明年第一季陸續入伙。而牛頭角彩興路則提供2,290個單位，除一至二人、3至4人單位外，亦有小部分為較大單位，每月租金低至1,110至2,650元，單位面積約13平方米至31平方米，預計最快在明年第二季落成。

何永賢強調，簡約公屋擁有既定設施，劏房在環境和租金方面可謂「無得比」，她形容劏房「出入比較雜」，有兒童的家庭也不敢出房間，而簡約公屋的單位戶戶有窗，有獨立洗手間，更會預留30%作戶外空間，加上共用設施，例如飯廳、溫習室、洗衣房、商店等；同時，當局亦已和運輸署及巴士公司商討，加強巴士小巴等服務，方便居民出入。

不過，簡約公屋編配優次仍要採用計分制，獲得較高分數人士可優先入住，所有合資格人士底分為100分，若居於不適切居所人士可獲加分5至30分不等；有家庭成員的申請者也會加5至20分不等；有健康問題影響工作能力等人士也會加10分；若選擇入住新界或擴展市區的人士也可獲加15至30分。

按照上述計分制，單人申請者或難以獲得較高分數，何指簡約公屋的計分方法是考慮到各界意見，大部分意見均希望簡約公屋能夠照顧長者及小朋友，故會給予此類家庭加分。何續指，有制訂KPI（關鍵績效指標）予營運機構，若營運不當，機構可獲款額會被扣錢；若在限期內入住率達95%，則可獲額外加錢。

明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院高級講師賴建國表示，據他所知有不少居住劏房的單身族希望申請簡約公屋，雖然簡約公屋有較多一至二人的細單位，惟計分制對有家庭成員的申請者較為有利，坦言「唔明點解咁計」，擔心單人申請者在申請公屋已較「輸蝕」，現時連輪候簡約公屋也會很難「上樓」。

賴又表示，現時簡約公屋的地理位置仍不算方便，劏房戶最關心居住地點以及就業機會，認為即便申請新界或擴展市區的簡約公屋可獲加分，對申請者來說也不會有太大吸引力。

身兼告別劏房行動召集人的議員鄭泳舜亦指，今次簡約公屋的兩個項目提供的3至4人單位較少，如元朗攸壆路只有兩成，牛頭角彩興路亦只有三成多，希望未來可增加供家庭申請的單位。

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