首批簡約公屋6.24起接受申請　料居民日後可全數輪候到傳統公屋

港府興建簡約公屋助基層預先「上樓」，首批位於元朗及牛頭角，合共4,400伙即將接受申請，但新出爐的計分制令單身族上樓難度大增。房屋局副局長戴尚誠今日(14日)在一個電台節目表示，「計分制」是因應申請人居於不適切居所的環境、家庭狀況和身體狀況給予分數。申請人可揀選「新界/擴展市區」或「市區」，如只揀前者獲加30分，兩者皆選獲加15分，只揀後者沒有分加。簡約公屋預計使用期5年，部分項目如未有長遠發展用途時間可以多一點，料首批入住簡約公屋居民，日後可以全數輪候到傳統公屋。

戴又稱，簡約公屋每個項目會有配套設施，包括有商店或自助式洗衣店，有社區服務，如老人和兒童服務等，房屋局亦已聯絡教育局，知道兩區的校網有足夠學位。至於簡約公屋的租金相當便宜，是參考傳統公屋租金的九成計算，當中元朗攸壆路項目1至2人單位月租740港元，3至4人單位月租1,420港元；牛頭角彩興路項目，1至2人單位月租1,110港元，3至4人單位月租2,140港元。

簡約公屋第一期申請將會採用計分制作編配，由下周起局方將會陸續將申請表寄到約8.5萬名合資格人士的信箱，有意申請者最快可於6月24至7月15日作優先申請，首批獲編配人士會在今年第4季起陸續收到通知。