聯合行動打擊禁煙區吸食水煙行動　昨共發出9張定額罰款通知書

控煙酒辦與執法部門過去亦曾在尖沙咀打擊在禁煙區非法吸食水煙活動。

衞生署控煙酒辦公室與其他執法部門昨日（13日）晚上在旺角和尖沙咀採取聯合行動，加強打擊在禁煙區非法吸食水煙活動。行動中，執法人員在兩間酒吧向非法吸食水煙的人士共發出9張定額罰款通知書。控煙酒辦的調查仍在進行中，並會考慮向涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）（《條例》）和《刑事訴訟程序條例》（第221章）協助及教唆吸煙罪行的酒吧／食肆經營者作出檢控。

《條例》禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何煙草產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對銷售和推廣煙草產品的限制。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。

此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。衞生署發言人呼籲酒吧／食肆負責人和場所管理人切勿協助任何人觸犯禁煙規定，或在禁煙區內向顧客提供水煙器具和煙草以作吸用。