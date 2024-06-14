涉串謀驗車中心廢氣測試造假　廉署拘20人收受賄賂

廉政公署早前接獲投訴，指有運輸署指定驗車中心職員涉嫌收受賄賂，在汽車年檢中的廢氣排放測試造假，令不達標準的私家車通過測試。人員經深入調查後，展開代號「烈風」執法行動，期間持法庭手令搜查新界區一間驗車中心及3間車房辦公室，並會見包括涉事私家車車主等的十多名人士，最終拘捕18名男子(27至69歲)，當中包括驗車中心的4名負責人及6名驗車員，4名車房東主及4名中間人，並扣留10輛涉事私家車。各被捕人已獲准保釋候查，以等待進一步調查，而涉案的驗車中心現已停止運作。

據初步調查所得，新界區內3間車房以「一條龍服務」作招徠，收取車主約2千至3千港元，協助車主通過運輸署年檢。其後便串謀驗車中心職員，在進行廢氣排放測試時，安排合格車輛與不達標車輛以「梅花間竹」形式排隊，驗車員會為合格車輛進行兩次檢查，並將額外數據「偷龍轉鳳」套用至不達標車輛上，從而令其順利通過年檢，獲取「合格紙」申請續牌。經初步檢查後，扣留調查的涉案私家車均未達年檢要求，部分車輛排氣系統疑曾改動。

廉政公署指，相信涉事車房為節省車輛更換零件的成本，每月串謀驗車中心為約20輛私家車造假，從中獲取利益，強調案件僅涉及運輸署規定的廢氣排放測試，相信與其他涉及道路安全的測試無關。此外，人員亦在調查期間拘捕2名運輸署的合約員工，相信他們從其中一名驗車中心負責人收取利益，向其通風報信透露廉署調查工作。人員將繼續採取零容忍態度，不排除再有執法行動，呼籲車主切勿參與有關勾當，強調以上行為觸犯《防止賄賂條例》第九條及其他罪行。