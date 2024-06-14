油麻地暴動被裁罪成判囚52個月　男生不服定罪申上訴許可被拒

2019年11月有示威者發起營救理工大學的行動，大批人士被捕。其中一名男生經審訊後被裁定暴動罪成，判囚52個月。男生不服定罪提上訴，上訴庭今（14日）開庭審理。男生沒有律師代表，法官聽取陳詞後，認為上訴理據無合理可爭辯之處，拒絕批出上訴許可，3個月內頒判詞解釋原因。

現年23歲上訴人羅澤琛，案發時19歲，是一名學生。他被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。控方案情指，當晚大量示威者在涉案地段參與暴動，並以雨傘、木板及鐵欄等物品築成陣地，並向執法人員投擲至少251枚汽油彈。至晚上約11時半，執法人員開始圍捕行動，並拘捕上訴人。

上訴人在審訊時自辯，表示不認同使用暴力，他反對暴力示威活動亦對其感到反感，他想親身到場考察。原審法官指，上訴人穿着跟其他暴動人士的深色衣着及佩戴防毒面具、面巾及護目鏡，在暴動發生了38分鐘後仍然逗留在暴動現場，他必然不是一名無辜的途人，裁定上訴人罪成。

案件編號：CACC134/2023