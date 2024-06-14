港科大與港科大廣州推跨校園學習計劃　增學科名額促學生交流

香港科技大學（港科大）與香港科技大學（廣州）合作推出「紅鳥跨校園學習計劃」，加強兩校學生在學術、科研及社會活動方面的互動交流，並透過「科目共享」機制，增加部分學科名額，以鼓勵兩校學生深化互動。

「紅鳥跨校園學習計劃」在符合兩校教務委員會聯合學術協商機制的要求和批准下，兩校同學可以根據個人興趣和學術水平，互相修讀對方校園所開設的科目，而相關科目的學分可獲對方認證及轉移，部分更可計算在畢業要求所需的學分之內。

自港科大（廣州）2022年9月開校以來，兩校已有近1,300名學生到訪對方校園，參與為期最長一個學期、涵蓋實習、文化交流、業界考察及比賽等交流活動。另有逾250名同學參與線上課程。兩校未來更計劃推出夏令營活動。港科大與港科大（廣州）將進一步深化「跨校園學習」的安排，落實「學分互換互認」，並透過「科目共享」機制，增加部分學科名額，以鼓勵兩校學生深化互動。

港科大（廣州）於功能、信息、系統和社會四大樞紐下的15個學域，已合共開辦超過30個研究生課程，以及人工智能、智能製造工程和數據科學與大數據技術三個本科專業，兩校未來將繼續透過培育新一代創科人才，