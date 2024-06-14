「屠龍小隊」案執法人員續作供　指黃振強去年表示欲做控方證人

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（14日）在高等法院續審。執法人員指，「屠龍小隊」領導黃振強去年表示欲做控方證人，他多次跟黃振強閒談後，認為對方確有真誠悔意。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。現隸屬國安處的偵緝警署警長馮保羅作供指，2019年5月，他拘捕黃振強時，黃衝向執法人員，他與同袍遂環抱對方，期間黃大力掙扎，試圖甩開，他們撳着黃的頭及腳，最終成功控制對方。他否認曾毆打黃振強。自2023年5月起，他跟「屠龍小隊」領導黃振強多次見面，黃表示有意認罪，以及打算做控方證人。為了評估黃有沒有真誠悔意，抑或只想利用機制減輕罪責，他花了大部分見面時間，跟黃振強閒話家常，否認曾經就控罪跟黃振強討價還價。

此外，代表被告李家田的大律師指出，在拘捕李家田時，馮保羅向李說「黃振強已經篤到你應一應。」、「你知唔知呢啲係恐怖分子，我依家喺度殺咗你都冇問題」。馮保羅一概否認說法。另一方面，馮保羅承認，2020年1月，執法部門曾詢問被告賴振邦的政治立場等，但他不肯定自己有沒有參與。辯方指，會面期間，執法人員要求賴振邦脫剩內褲踎低，不斷喝罵他「曱甴」，向他展示一些人的名字，要求他說認識他們，否則「整到你坐10幾碌」、「會同出面啲人講你篤灰」。過程中，有執法人員把一粒子彈放到賴身上摩擦，亦有人拔賴的頭髮，甚至有人將賴的頭和身體撞向牆。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023