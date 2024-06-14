YouTube恐怖血腥淫片不絕　東方第20度檢舉

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片愈揭愈多，東方傳媒機構（下稱「東方」）近日再發現以下5條YouTube影片，今日(14日)第20度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進YouTube禍害。今次有長達近30分鐘的影片，展示大量裸露性器官片段，更有斬頭、召妓等恐怖、血腥及色情等不堪入目的鏡頭，極具爭議。

第1條影片開首時，女主角與丈夫在床上赤裸交歡，其後她在石灘發現一個裸女受傷，將她帶回家為她療傷，末段有兩女性愛場景，最後裸女用鐵鈎突襲全身赤裸的女主角，在她的腹部割出一條巨型血疤，鮮血濺滿女主角的臉，她因而傷重死不瞑目，場面血腥暴力，令人不安。

第2條影片有多個畫面涉及男女交歡場面，包括有女子站着對着鏡子與男子性交，有黑白畫面更顯示全裸女子正享受被一個男人撫慰全身，並有口交情節，儼如色情電影般，畫面大膽，情節露骨。

第3條影片甫開始就有男子半身赤裸躺在木板上，被女子用刀猛刺身體，女子更疑似進食人肉。片尾女子全身赤裸被安放在一張床上，另一名白衣男性侵她，圖用刀將她活體解剖，後來另一男子想解救女子，但女子竟遭白衣男用斧頭斬頭，畫面極度血腥恐怖。

第4條影片講述白髮老翁尋歡，找到一名在家接客的妓女，發現該妓女育有一名嬰孩，畫面中女子與老翁皆全裸，老翁撫摸妓女的胸部，二人接吻及交歡，其後老翁心感罪過而祈禱。第5條影片是女子挑逗男子的過程，她脫至全裸後被男子套上SM(性虐待)用具，女子雙手被綁及與男子交歡。其後男子戴上手套，拿起一把小型斧頭劈向女子，畫面充滿暴力及不良意識。

立法會議員陳健波認為，淫褻物品審裁處列為III級的影片如遲遲未落架，執法部門應介入處理。他又證實資訊科技及廣播事務委員會已收到東方的檢舉信，聲稱未來委員會將開會討論。

香港兒童權利委員會前主席雷張慎佳表示，包括YouTube在內的網上色情資訊嚴重扭曲未成年人的觀值觀，後果可大可小。