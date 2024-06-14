議員憂禁煙政策過嚴　剝奪煙民權利　勢影響遊客來港意欲

早前政府推出新一輪控煙策略，包括禁止排隊吸煙、加味煙、管有加熱煙產品等。醫衞官員今日(14日)出席立法會衞生事務委員時指出，目前香港仍有58萬人每日吸煙，有近半為40至59歲人士。不少議員質疑當局「去得太盡」，認為禁煙力度過大或會影響旅遊，亦令市民「無選擇」

邵家輝議員就擔心控制電子煙、加熱煙會影響遊客來港意欲。他認為政策太極端，「做幾多盛事都會大打折扣」；又指全世界很多地方，包括新加坡、歐美等地都可以食加熱煙，不明白為何香港市民為何沒有選擇權。至於加煙稅方面，亦只是令經濟能力較低市民「無選擇」。

醫衞官員回應指，禁止加熱煙入口條例於2年前訂立，相信並不會加深對旅遊業影響；又稱旅客大部分均為非吸煙人士，而且他們來港目的「唔係嚟香港吸煙」。

張宇人議員就表明自己是資深煙民。他指外國當吸煙率減至16%已經滿意，現時香港9.1%並無加大力度禁煙必要，質疑政府資源不充裕的情況下，「使唔使去到咁盡」。張又表示，社會上非煙民多，對禁煙政策影響不大；但可能以此為依據進一步禁煙會剝奪少數煙民權利。

官員回應就指，外國吸煙率高，相信所謂的滿意屬階段性，強調「永遠都唔會滿意」。他又提到，香港每年因煙草產品帶來禍害估算達80億港元，將資源投入控煙有一定回報，可有效減少醫療負擔。

梁熙議員就關注以往政府對於不建議行為，例如賭博，以「收重稅」形式減少市民意欲；問及今次政府一下子剝奪市民選擇，「會唔會太盡」。他又表示，全世界目前只有不丹有如此嚴格控煙制度；問及今次「超英趕美」，會否「先行先死」，影響經濟同國際形象。

官員回應稱，提出有關措施前考慮過執行難度，故將措施分為短、中、長期；形容目前控煙政策屬於「適當、冇做到最盡」。他亦強調，政府禁止加味煙，是想防止年輕人「食第一啖」煙。