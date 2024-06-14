指定北大嶼海岸公園刊憲　將成香港第8個海岸公園

政府今日(14日)刊憲，指定北大嶼海岸公園。該公園將成為香港第8個兼面積最大的海岸公園，覆蓋約2,400公頃水域。指定北大嶼海岸公園將令本港受保護的海洋棲息地範圍由約6,117公頃大幅增加至約8,517公頃。指定北大嶼海岸公園對保育北大嶼水域的中華白海豚及海洋環境至關重要，亦是香港國際機場三跑道系統項目的核准環境影響評估報告承諾的其中一項措施，以緩解該項目對海洋生態帶來的影響。《2024年海岸公園(指定)(修訂)令》將於2024年6月19日提交立法會進行先訂立後審議的程序，生效日期為今年11月1日。

北大嶼海岸公園將連接鄰近約1,200公頃的沙洲及龍鼓洲海岸公園，以及約970公頃的大小磨刀海岸公園，從而在北大嶼水域形成總面積約4,570公頃的相連海洋保護區網絡，以更好地保護中華白海豚的重要棲息地。

此外，北大嶼海岸公園將毗連廣東珠江口中華白海豚國家級自然保護區，把位於香港與內地的海洋保護區銜接起來，連通這些中華白海豚核心棲息地的要道，讓中華白海豚可在這些棲息地之間穿梭游弋。擬議海岸公園亦緊接香港國際機場進口航道區，形成一個相連水體，為保育海洋生態和漁業資源產生協同效應。