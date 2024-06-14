深圳兩地點設「跨境通辦」　免親身回港申辦香港政務服務

政府去年《施政報告》提出加快數字政府建設，與廣東省協作促進兩地政務服務「跨境通辦」。創新科技及工業局今日（14日）公布於深圳2個地點，設置香港「跨境通辦」自助服務機，方便身處大灣區內地城市的香港居民和企業，毋須親身到港便可申辦香港的政務服務。

即日起，市民可前往深圳市前海e站通政務服務中心及河套深港科技創新合作區e站通綜合服務中心，使用「跨境通辦」自助服務機申辦多項香港政務服務。開放時間為星期一至五上午9時至中午12時及下午2時至6時（河套區服務中心開放至下午5時），內地節假日除外。上述兩個地點亦設有政府資訊科技總監辦公室的「智方便」自助登記站，便利在內地工作及生活的香港市民辦理「智方便+」的登記或升級手續。

「跨境通辦」自助服務機現時提供11個政府決策局、部門及有關機構超過60項政務服務，涵蓋企業和市民常用的服務；包括稅務、公司註冊、物業及車輛查詢與登記、個人證明文件及人才入境申請、福利及教育、醫療健康、出入境檢查及緊急求助，以及文化及旅遊。市民可通過自助服務機輸入資料、掃描文件和列印結果，申辦各項政務服務。自助服務機下一階段將引入入侵偵測及持續重新認證技術，保護使用者私隱。

創科及工業局發言人表示，會繼續與廣東省政務和數據局商議，在更多大灣區內地城市設置香港「跨境通辦」自助服務機，以滿足身處大灣區的居民和企業需求。