政府指定驗車中心人員涉廢氣測試造假被捕　議員批評監管鬆懈

運輸署指定驗車中心人員及車房東主等20人涉廢氣測試造假被捕，議員李世榮認為強制驗車的安排，車主只花千餘元費用就知悉其座駕的機件狀況，按理不應出現賄賂情況，畢竟東窗事發的後果很嚴重。他說排氣管出黑煙，估計有關車輛的引擘或波箱可能存在隱疾，維修開支不菲，加上有意短期內換車，於是不惜鋌而走險，以不法手段取得驗車合格證明，瞞天過海。

李世榮續指，機件有問題卻驗車過關，無論對司機還是道路使用者皆帶來風險，事件反映當局監管鬆懈，須檢討現時的驗車安排，他強調政府委託外間的驗車中心負責有關工作，但不代表責任外判，當局應巡查有關的驗車中心，確保驗車工作是遵守指引。此外，今次的不法情況需嚴肅處理，判罰要有阻嚇性，以杜絕類似情況的出現。

議員楊永杰指事件反映運輸署的檢車安排有漏洞，令到不法分子有機可乘，以致就算是通過年檢的車輛，亦有可能是不達標，形同馬路炸彈，難免令人對馬路安全產生疑慮，政府需檢視現行的驗車安排，或對一些車輛進行抽檢，特別是車齡較高的，看看是否符合測試結果。

他又提到另一個情況，指不惜賄賂以求通過年檢，延遲換車的目的未必為求在路上行駛，亦有可能是有人把一些該要退役的車輛，透過不法手段取得合格證明，以享受電動車「一換一」的舊換新優惠。