20.4萬港客過去12個月曾訪澳洲　港澳航運力恢復至疫情前60%

疫情過後港人漸漸恢復海外旅遊，澳洲亦是其中一個熱門旅遊勝地。截至今年4月，澳洲在過去12個月內共接待近20.4萬名香港旅客，接近2019年全年同期的65%。而來往港澳兩地的航運力亦已有所增強，兩地現時每星期有約67班直航航班，航空運力恢復至疫情前60%的水準。為進一步優化澳洲旅遊業服務，澳洲旅遊局新委任10位「優選澳洲旅遊專家」打造全新旅遊產品，一同推廣澳洲旅遊體驗，吸引香港旅客。

香港前往澳洲旅客的市場已漸漸恢復。單計今年3月，已有共2.3萬名香港旅客前往澳洲，3月旅客數量更超過疫情前同期的訪澳人數，而來往香港及澳洲兩地的直航航班亦有所增加，澳洲旅遊局未來將繼續與航空公司增加往返兩地的航線和班次。

澳洲旅遊局在香港推出2024至2026年度的「優選澳洲旅遊專家」（Premier Aussie Specialist），為香港遊客打造創新的澳洲旅遊產品、全方位的尊享旅遊體驗。澳洲旅遊局東半球市場及國際航司業務執行總經理何安哲（Andrew Hogg）表示，近年遊客愈來愈重視個人化的旅遊體驗，中高端客製旅遊產品亦成為了當前旅遊發展的主流，為滿足這一趨勢，優選澳洲旅遊專家以及其旅行社將在現有基礎上，進一步拓展業務並提升服務品質，為旅客提供更貼心的服務和更高品質、個性化的澳洲度假產品。